Матч завершен
Удинезе
Удине
Бекао 72
1:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
25 авг. 2019, 19:00 МСК
25.08.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Фабрицио Паскуа
Фабрицио Паскуа
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
8
Яяло
Мато Яяло
90
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
6
Фофана
Секо Фофана
71
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
81
3
Самир
Самир
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
50
Бекао
Родриго Бекао
72'
72'
90
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
71
1
Муссо
Хуан Муссо
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
4
Опоку
Николас Опоку
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
10
де Пауль
Родриго де Пауль
72
Барак
Антонин Барак
11
Уолес
Уолес
12
Сема
Кен Сема
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски
Милан
мин
68
Родригес
Рикардо Родригес
90
11
Борини
Фабио Борини
60
22
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
8
Сусо
Сусо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
75
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
39
Пакета
Лукас Пакета
76
Запасные
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
84
Сончин
Маттео Сончин
12
Конти
Андреа Конти
46
Габбиа
Маттео Габбиа
43
Дуарте
Лео Дуарте
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
79
Кессье
Франк Кессье
33
Крунич
Раде Крунич
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
27
Силва
Андре Силва
17
Леау
Рафаэль Леау