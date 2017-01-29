Матч завершен
Удинезе
Удине
Теро 31
де Пауль 73
2:1
Матч завершен
Милан
Милан
Бонавентура 8
Серия А, 22 тур

Серия А,

22 тур

Италия
29 янв. 2017, 17:00 МСК
29.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
14
Янкто
Якуб Янкто
90
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
3
Самир
Самир
90
37
Фараони
Давиде Фараони
30
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
6
Фофана
Секо Фофана
72
77
Теро
Сирил Теро
31'
31'
90
9
Сапата
Дуван Сапата
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
73'
73'
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
25
Перисан
Самуэле Перисан
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
53
Аднан
Али Аднан
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
7
Ньюкури
Ассане Ньюкури
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
Милан
мин
80
Пашалич
Марио Пашалич
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
74
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
8'
8'
27
70
Бакка
Карлос Бакка
71
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
17
Сапата
Кристиан Сапата
31
Антонелли
Лука Антонелли
21
Вангиони
Леонел Вангиони
15
Гомес
Густаво Гомес
23
Соса
Хосе Соса
14
Фернандес
Матиас Фернандес
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
9
Лападула
Джанлука Лападула