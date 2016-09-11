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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Милан
Милан
0:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Перица 88
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
11 сент. 2016, 16:00 МСК
11.09.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
53
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
23
Соса
Хосе Соса
79
99
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
16
Поли
Андреа Поли
86
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
8
Сусо
Сусо
90
70
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
1
Габриэл
Габриэл
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
4
Эли
Родриго Эли
53
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
21
Вангиони
Леонел Вангиони
96
Калабрия
Давиде Калабрия
15
Гомес
Густаво Гомес
79
Хонда
Кейсуке Хонда
0
Пашалич
Марио Пашалич
73
Локателли
Мануэль Локателли
7
Адриано
Луис Адриано
86
Лападула
Джанлука Лападула
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
7
Армеро
Пабло Армеро
90
1
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
89
26
Кумс
Свен Кумс
90
77
Теро
Сирил Теро
61
9
Сапата
Дуван Сапата
86
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
89
Анджелла
Габриэле Анджелла
2
Ваге
Молла Ваге
53
Аднан
Али Аднан
33
Коне
Панайотис Коне
14
Янкто
Якуб Янкто
6
Фофана
Секо Фофана
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
86
Ридер
Ридер
61
Перица
Стипе Перица
88'
11
Пеньяранда
Адальберто Пеньяранда