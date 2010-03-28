Матч завершен
Милан
Милан
Боррьелло 19
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Лихтштайнер 33
Серия А, 31 тур

Серия А,

31 тур

Италия
28 марта 2010, 21:45 МСК
28.03.2010, 21:45 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Антонини
Лука Антонини
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
78
0
Фламини
Матье Фламини
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
78
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
19'
19'
90
Запасные
0
Рома
Флавио Рома
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Оддо
Массимо Оддо
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
0
Верди
Симоне Верди
0
Дзигони
Джанмарко Дзигони
Лацио
мин
0
Муслера
Фернандо Муслера
90
0
Раду
Штефан Раду
90
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
0
Андре Диас
Андре Диас
90
0
Коларов
Александар Коларов
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
57
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Маури
Стефано Маури
90
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
33'
33'
88
0
Рокки
Томмазо Рокки
90
0
Сарате
Мауро Сарате
83
Запасные
0
Берни
Томмазо Берни
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Бьява
Джузеппе Бьява
0
Фирмани
Фабио Фирмани
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
0
Флоккари
Сержио Флоккари