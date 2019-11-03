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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Милан
Милан
Баштуш 28
1:2
Матч завершен
Лацио
Рим
Иммобиле 25
Корреа 83
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
3 нояб. 2019, 22:45 МСК
3.11.2019, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Милан
мин
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
7
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
2
Калабрия
Давиде Калабрия
90
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Крунич
Раде Крунич
90
19
Эрнандес
Тео Эрнандес
90
4
Беннасер
Исмаэль Беннасер
90
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
39
Пакета
Лукас Пакета
90
43
Дуарте
Лео Дуарте
90
Запасные
25
Рейна
Пепе Рейна
90
Доннарумма
Антонио Доннарумма
68
Родригес
Рикардо Родригес
31
Кальдара
Маттиа Кальдара
12
Конти
Андреа Конти
46
Габбиа
Маттео Габбиа
20
Билья
Лукас Билья
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
79
Кессье
Франк Кессье
11
Борини
Фабио Борини
18
Ребич
Анте Ребич
17
Леау
Рафаэль Леау
Лацио
мин
6
Лейва
Лукас Лейва
90
26
Раду
Штефан Раду
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
25'
25'
90
10
Альберто
Луис Альберто
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
33
Ачерби
Франческо Ачерби
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
15
Баштуш
Баштуш
28'
28'
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
83'
83'
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
29
Лаццари
Мануэль Лаццари
90
Запасные
23
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
3
Фелипе
Луис Фелипе
93
Вавро
Денис Вавро
16
Пароло
Марко Пароло
5
Лукаку
Джордан Лукаку
7
Бериша
Валон Бериша
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
77
Марушич
Адам Марушич
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
22
Джони
Джони
34
Адеканье
Бобби Адеканье