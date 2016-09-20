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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Милан
Милан
Бакка 37
Ньянг 74
2:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 5 тур
Серия А,
5 тур
Италия
20 сент. 2016, 21:45 МСК
20.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
82
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
96
Калабрия
Давиде Калабрия
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
33
Куцка
Юрай Куцка
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
74'
74'
90
70
Бакка
Карлос Бакка
37'
37'
87
8
Сусо
Сусо
68
Запасные
1
Габриэл
Габриэл
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
20
Абате
Иньяцио Абате
4
Эли
Родриго Эли
15
Гомес
Густаво Гомес
23
Соса
Хосе Соса
16
Поли
Андреа Поли
10
Хонда
Кейсуке Хонда
80
Пашалич
Марио Пашалич
73
Локателли
Мануэль Локателли
7
Адриано
Луис Адриано
9
Лападула
Джанлука Лападула
Лацио
мин
3
де Врей
Стефан де Врей
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
15
Баштуш
Баштуш
45
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
5
Катальди
Данило Катальди
77
8
Баста
Душан Баста
90
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
45
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
2
Худт
Уэсли Худт
13
Уоллес
Уоллес
18
Альберто
Луис Альберто
23
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
6
Лукаку
Джордан Лукаку
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
14
Кейта
Бальде Кейта