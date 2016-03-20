Милан - Лацио: 20 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Милан
Милан
1:1

Милан - Лацио: 20 марта 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 30 тур

Серия А,

30 тур

Италия
20 марта 2016, 22:45 МСК
20.03.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
84
9
Адриано
Луис Адриано
74
70
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
1
Лопес
Диего Лопес
-
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
-
33
Алекс
Алекс
-
5
Мексес
Филипп Мексес
-
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
-
96
Калабрия
Давиде Калабрия
-
16
Поли
Андреа Поли
-
4
Маури
Хосе Маури
-
73
Локателли
Мануэль Локателли
-
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
-
45
Балотелли
Марио Балотелли
16
7
Менез
Жереми Менез
6
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
13
Бишевац
Милан Бишевац
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
89
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
4
Патрик
Патрик
90
17
Матри
Алессандро Матри
80
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
-
99
Бериша
Этрит Бериша
-
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
-
33
Маурисио
Маурисио
1
6
Маури
Стефано Маури
-
23
Онази
Огений Онази
-
32
Катальди
Данило Катальди
-
11
Клозе
Мирослав Клозе
-
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
10
14
Кейта
Бальде Кейта
-

События

Матч окончен 1:1
89'
Замена
Маурисио
Антонио Кандрева
Замена
Жереми Менез
Кейсуке Хонда
84'
80'
Замена
Филип Джорджевич
Алессандро Матри
Замена
Марио Балотелли
Луис Адриано
74'

Прошлые матчи

23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Милан
3 : 2
Лацио
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Милан
3
Лацио
2
04.07.2020 04 июля 2020 сб 22:45
Лацио
0 : 3
Милан
04.07.2020 04 июля 2020 сб 22:45
Лацио
0
Милан
3
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 22:45
Милан
1 : 2
Лацио
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 22:45
Милан
1
Лацио
2
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:45
Милан
0 : 1
Лацио
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 21:45
Милан
0
Лацио
1
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:30
Милан
1 : 0
Лацио
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 21:30
Милан
1
Лацио
0
26.02.2019 26 февр. 2019 вт 23:00
Лацио
0 : 0
Милан
26.02.2019 26 февр. 2019 вт 23:00
Лацио
0
Милан
0
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 20:00
Лацио
1 : 1
Милан
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 20:00
Лацио
1
Милан
1
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 22:45
Лацио
0(4) : 0(5)
Милан
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 22:45
Лацио
0(4)
Милан
0(5)
31.01.2018 31 янв. 2018 ср 22:45
Милан
0 : 0
Лацио
31.01.2018 31 янв. 2018 ср 22:45
Милан
0
Лацио
0
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 20:00
Милан
2 : 1
Лацио
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 20:00
Милан
2
Лацио
1
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 17:00
Лацио
4 : 1
Милан
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 17:00
Лацио
4
Милан
1
13.02.2017 13 февр. 2017 пн 22:45
Лацио
1 : 1
Милан
13.02.2017 13 февр. 2017 пн 22:45
Лацио
1
Милан
1
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:45
Милан
2 : 0
Лацио
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 21:45
Милан
2
Лацио
0
20.03.2016 20 марта 2016 вс 22:45
Милан
1 : 1
Лацио
20.03.2016 20 марта 2016 вс 22:45
Милан
1
Лацио
1
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 22:45
Лацио
1 : 3
Милан
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 22:45
Лацио
1
Милан
3
27.01.2015 27 янв. 2015 вт 22:45
Милан
0 : 1
Лацио
27.01.2015 27 янв. 2015 вт 22:45
Милан
0
Лацио
1
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:45
Лацио
3 : 1
Милан
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:45
Лацио
3
Милан
1
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 19:00
Милан
3 : 1
Лацио
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 19:00
Милан
3
Лацио
1
23.03.2014 23 марта 2014 вс 22:45
Лацио
1 : 1
Милан
23.03.2014 23 марта 2014 вс 22:45
Лацио
1
Милан
1
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
Милан
1 : 1
Лацио
30.10.2013 30 окт. 2013 ср 22:45
Милан
1
Лацио
1

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