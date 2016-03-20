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Серия А
Милан VS Лацио
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Милан - Лацио: 20 марта 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Милан
Милан
1:1
Милан - Лацио: 20 марта 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
20 марта 2016, 22:45 МСК
20.03.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
84
9
Адриано
Луис Адриано
74
70
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
1
Лопес
Диего Лопес
-
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
-
33
Алекс
Алекс
-
5
Мексес
Филипп Мексес
-
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
-
96
Калабрия
Давиде Калабрия
-
16
Поли
Андреа Поли
-
4
Маури
Хосе Маури
-
73
Локателли
Мануэль Локателли
-
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
-
45
Балотелли
Марио Балотелли
16
7
Менез
Жереми Менез
6
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
90
13
Бишевац
Милан Бишевац
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
89
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
4
Патрик
Патрик
90
17
Матри
Алессандро Матри
80
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
-
99
Бериша
Этрит Бериша
-
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
-
33
Маурисио
Маурисио
1
6
Маури
Стефано Маури
-
23
Онази
Огений Онази
-
32
Катальди
Данило Катальди
-
11
Клозе
Мирослав Клозе
-
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
10
14
Кейта
Бальде Кейта
-
События
Матч окончен 1:1
89'
Замена
Маурисио
Антонио Кандрева
Замена
Жереми Менез
Кейсуке Хонда
84'
80'
Замена
Филип Джорджевич
Алессандро Матри
Замена
Марио Балотелли
Луис Адриано
74'
Прошлые матчи
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Милан
3 : 2
Лацио
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Милан
3
Лацио
2
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:45
Лацио
0 : 3
Милан
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:45
Лацио
0
Милан
3
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
22:45
Милан
1 : 2
Лацио
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
22:45
Милан
1
Лацио
2
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
21:45
Милан
0 : 1
Лацио
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
21:45
Милан
0
Лацио
1
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:30
Милан
1 : 0
Лацио
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
21:30
Милан
1
Лацио
0
26.02.2019
26 февр. 2019
вт
23:00
Лацио
0 : 0
Милан
26.02.2019
26 февр. 2019
вт
23:00
Лацио
0
Милан
0
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
20:00
Лацио
1 : 1
Милан
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
20:00
Лацио
1
Милан
1
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
22:45
Лацио
0(4) : 0(5)
Милан
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
22:45
Лацио
0(4)
Милан
0(5)
31.01.2018
31 янв. 2018
ср
22:45
Милан
0 : 0
Лацио
31.01.2018
31 янв. 2018
ср
22:45
Милан
0
Лацио
0
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:00
Милан
2 : 1
Лацио
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:00
Милан
2
Лацио
1
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
17:00
Лацио
4 : 1
Милан
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
17:00
Лацио
4
Милан
1
13.02.2017
13 февр. 2017
пн
22:45
Лацио
1 : 1
Милан
13.02.2017
13 февр. 2017
пн
22:45
Лацио
1
Милан
1
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:45
Милан
2 : 0
Лацио
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
21:45
Милан
2
Лацио
0
20.03.2016
20 марта 2016
вс
22:45
Милан
1 : 1
Лацио
20.03.2016
20 марта 2016
вс
22:45
Милан
1
Лацио
1
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
22:45
Лацио
1 : 3
Милан
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
22:45
Лацио
1
Милан
3
27.01.2015
27 янв. 2015
вт
22:45
Милан
0 : 1
Лацио
27.01.2015
27 янв. 2015
вт
22:45
Милан
0
Лацио
1
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:45
Лацио
3 : 1
Милан
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
22:45
Лацио
3
Милан
1
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
19:00
Милан
3 : 1
Лацио
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
19:00
Милан
3
Лацио
1
23.03.2014
23 марта 2014
вс
22:45
Лацио
1 : 1
Милан
23.03.2014
23 марта 2014
вс
22:45
Лацио
1
Милан
1
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
Милан
1 : 1
Лацио
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
Милан
1
Лацио
1
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24 февраля, 02:30
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
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19 марта, 00:53
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18 марта, 10:30
Где смотреть матч «Милан» – «Манчестер Юнайтед», 18 марта 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги Европы
18 марта, 10:14
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом», забил 18-летний Диалло
11 марта, 22:47