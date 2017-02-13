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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лацио
Рим
Билья 45
1:1
Матч завершен
Милан
Милан
Сусо 85
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
13 февр. 2017, 22:45 МСК
13.02.2017, 22:45 МСК
понедельник
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
1
Стракоша
Томас Стракоша
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
87
3
де Врей
Стефан де Врей
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
20
Билья
Лукас Билья
45'
45'
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
14
Кейта
Бальде Кейта
65
22
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
87
Запасные
55
Варгич
Иван Варгич
15
Баштуш
Баштуш
13
Уоллес
Уоллес
19
Лулич
Сенад Лулич
6
Лукаку
Джордан Лукаку
25
Ломбарди
Кристиано Ломбарди
4
Патрик
Патрик
96
Мургиа
Алессандро Мургиа
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
11
Крекко
Лука Крекко
71
Тункара
Мамаду Тункара
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
80
Пашалич
Марио Пашалич
90
21
Вангиони
Леонел Вангиони
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
15
Гомес
Густаво Гомес
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
53
16
Поли
Андреа Поли
77
11
Окампос
Лукас Окампос
63
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
8
Сусо
Сусо
85'
85'
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
23
Соса
Хосе Соса
14
Фернандес
Матиас Фернандес
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
10
Хонда
Кейсуке Хонда
46
Эль-Хилали
Маттиа Эль-Хилали
54
Цуккетти
Рауль Цуккетти
70
Бакка
Карлос Бакка
9
Лападула
Джанлука Лападула