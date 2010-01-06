Матч завершен
Милан
Милан
Роналдиньо 31
Силва 38
Боррьелло 48
Боррьелло 60
Хунтелаар 76
5:2
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Скулли 25
Суасо 79
Серия А, 18 тур

Серия А,

18 тур

Италия
6 янв. 2010, 22:45 МСК
6.01.2010, 22:45 МСК
среда
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Антонини
Лука Антонини
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Силва
Тиаго Силва
38'
38'
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
31'
31'
90
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
90
0
Пирло
Андреа Пирло
64
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
77
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
48'
60'
48', 60'
67
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Каладзе
Каха Каладзе
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
0
Фламини
Матье Фламини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
76'
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
37
0
Бьява
Джузеппе Бьява
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Место
Джандоменико Место
61
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
25'
25'
90
0
Суасо
Давид Суасо
79'
79'
82
0
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Томович
Ненад Томович
0
Эспозито
Андреа Эспозито
0
Фатич
Иван Фатич
0
Сапатер
Альберто Сапатер
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Креспо
Эрнан Креспо