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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Пато 30
Пато 41
Боррьелло 61
3:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
28 февр. 2010, 17:00 МСК
28.02.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
90
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Бонера
Даниэле Бонера
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Роналдиньо
Роналдиньо
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
66
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
90
0
Пато
Пато
30'
41'
30', 41'
80
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
61'
61'
74
Запасные
0
Дида
Дида
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
0
Абате
Иньяцио Абате
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
0
Мансини
Алессандро Мансини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Бьянко
Паоло Бьянко
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
67
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Феррейра-Пинто
Адриано Феррейра-Пинто
42
0
Дони
Кристиано Дони
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
76
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Капелли
Даниэле Капелли
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Вольпи
Серджо Вольпи
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Чевантон
Эрнесто Чевантон
0
Чераволо
Фабио Чераволо