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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Перейра 17
Проппер 19
Рэшфорд 66
3:1
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Данк 64
АПЛ, 12 тур
АПЛ,
12 тур
Англия
10 нояб. 2019, 17:00 МСК
10.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
17
Фред
Фред
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
15
Перейра
Андреас Перейра
17'
17'
70
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
66'
66'
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
90
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
53
Уильямс
Брендон Уильямс
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
4
Джонс
Фил Джонс
16
Рохо
Маркос Рохо
8
Мата
Хуан Мата
14
Лингард
Джесси Лингард
37
Гарнер
Джеймс Гарнер
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
Брайтон & Хов
мин
22
Монтойя
Мартин Монтойя
46
4
Даффи
Шейн Даффи
90
33
Берн
Дэн Берн
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
19'
19'
90
11
Троссард
Леандро Троссард
59
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
64'
64'
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
7
Мопе
Нил Мопе
90
44
Коннолли
Аарон Коннолли
46
46
Альсате
Стивен Альсате
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
14
Балогун
Леон Балогун
13
Гросс
Паскаль Гросс
18
Моуй
Аарон Моуй
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
20
Мач
Солли Мач
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй