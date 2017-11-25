Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Янг 66
1:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 13 тур

АПЛ,

13 тур

Англия
25 нояб. 2017, 18:00 МСК
25.11.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
66'
66'
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
8
Мата
Хуан Мата
90
31
Матич
Неманья Матич
90
6
Погба
Поль Погба
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
5
Рохо
Маркос Рохо
27
Феллайни
Маруан Феллайни
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
21
Эррера
Андер Эррера
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
10
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
2
Бруно
Бруно
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
20
Мач
Солли Мач
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
18
Голдсон
Коннор Голдсон
7
Каял
Бирам Каял
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
10
Хемед
Томер Хемед
37
Браун
Исайя Браун
19
Искьердо
Хосе Искьердо