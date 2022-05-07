Брайтон & Хов - Манчестер Юнайтед: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
-:-

Брайтон & Хов - Манчестер Юнайтед: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
7 мая 2022, 17:00 МСК
7.05.2022, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
33
Берн
Дэн Берн
5
Данк
Льюис Данк
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
61
МакГилл
Том МакГилл
-
6
Карбовник
Михал Карбовник
-
14
Лаллана
Адам Лаллана
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
22
Тау
Перси Тау
-
7
Коннолли
Аарон Коннолли
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Главный тренер
Грэм Поттер
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер

Прошлые матчи

04.04.2021 04 апр. 2021 вс 21:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Брайтон & Хов
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 21:30
Манчестер Юнайтед
2
Брайтон & Хов
1
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:30
Брайтон & Хов
2 : 3
Манчестер Юнайтед
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 14:30
Брайтон & Хов
2
Манчестер Юнайтед
3
30.06.2020 30 июня 2020 вт 22:15
Брайтон & Хов
0 : 3
Манчестер Юнайтед
30.06.2020 30 июня 2020 вт 22:15
Брайтон & Хов
0
Манчестер Юнайтед
3
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Брайтон & Хов
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
3
Брайтон & Хов
1
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Брайтон & Хов
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
2
Брайтон & Хов
1
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 18:00
Брайтон & Хов
3 : 2
Манчестер Юнайтед
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 18:00
Брайтон & Хов
3
Манчестер Юнайтед
2
04.05.2018 04 мая 2018 пт 22:00
Брайтон & Хов
1 : 0
Манчестер Юнайтед
04.05.2018 04 мая 2018 пт 22:00
Брайтон & Хов
1
Манчестер Юнайтед
0
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:45
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Брайтон & Хов
17.03.2018 17 марта 2018 сб 22:45
Манчестер Юнайтед
2
Брайтон & Хов
0
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Брайтон & Хов
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
1
Брайтон & Хов
0

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