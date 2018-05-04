Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Гросс 57
1:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
4 мая 2018, 22:00 МСК
4.05.2018, 22:00 МСК
пятница
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
2
Бруно
Бруно
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
57'
57'
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
18
Голдсон
Коннор Голдсон
7
Каял
Бирам Каял
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
20
Мач
Солли Мач
16
Ульоа
Леонардо Ульоа
25
Локадия
Юрген Локадия
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
18
Янг
Эшли Янг
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
8
Мата
Хуан Мата
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
31
Матич
Неманья Матич
90
6
Погба
Поль Погба
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
21
Эррера
Андер Эррера
14
Лингард
Джесси Лингард
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей