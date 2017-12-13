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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лукаку 25
1:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 17 тур
АПЛ,
17 тур
Англия
13 дек. 2017, 23:00 МСК
13.12.2017, 23:00 МСК
среда
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
8
Мата
Хуан Мата
90
31
Матич
Неманья Матич
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
25'
25'
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
17
Блинд
Дейли Блинд
2
Линделеф
Виктор Линделеф
21
Эррера
Андер Эррера
10
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
8
Артер
Гарри Артер
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
3
Кук
Стив Кук
6
Сурман
Эндрю Сурман
16
Кук
Льюис Кук
18
Дефо
Джермейн Дефо
9
Афобе
Беник Афобе
33
Айб
Джордон Айб