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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кинг 45
1:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 11 тур
АПЛ,
11 тур
Англия
2 нояб. 2019, 15:30 МСК
2.11.2019, 15:30 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
7
Кинг
Джошуа Кинг
45'
45'
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
86
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
3
Кук
Стив Кук
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
21
Рико
Диего Рико
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
26
Келли
Ллойд Келли
33
Мепхам
Крис Мепхам
16
Кук
Льюис Кук
9
Соланке
Доминик Соланке
14
Греневельд
Арно Греневельд
Манчестер Юнайтед
мин
18
Янг
Эшли Янг
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
9
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
17
Фред
Фред
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
5
Магуайр
Гарри Магуайр
90
15
Перейра
Андреас Перейра
68
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
80
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
81
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
Запасные
22
Ромеро
Серхио Ромеро
16
Рохо
Маркос Рохо
53
Уильямс
Брендон Уильямс
8
Мата
Хуан Мата
14
Лингард
Джесси Лингард
37
Гарнер
Джеймс Гарнер
26
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд