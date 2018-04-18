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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Смоллинг 28
Лукаку 70
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
18 апр. 2018, 21:45 МСК
18.04.2018, 21:45 МСК
среда
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
16
Кук
Льюис Кук
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
33
Айб
Джордон Айб
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
4
Гослинг
Дэн Гослинг
7
Пью
Марк Пью
8
Артер
Гарри Артер
18
Дефо
Джермейн Дефо
31
Муссе
Ли Муссе
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
28'
28'
90
4
Джонс
Фил Джонс
90
23
Шоу
Люк Шоу
90
27
Феллайни
Маруан Феллайни
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
6
Погба
Поль Погба
90
14
Лингард
Джесси Лингард
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
90
Запасные
40
Перейра
Жоэл Перейра
18
Янг
Эшли Янг
17
Блинд
Дейли Блинд
3
Байи
Эрик Байи
31
Матич
Неманья Матич
7
Санчес
Алексис Санчес
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
70'