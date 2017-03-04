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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рохо 23
1:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кинг 40
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
4 марта 2017, 15:30 МСК
4.03.2017, 15:30 МСК
суббота
Кевин Фрэнд
Кевин Фрэнд
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
6
Погба
Поль Погба
90
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
23
Шоу
Люк Шоу
70
4
Джонс
Фил Джонс
90
5
Рохо
Маркос Рохо
23'
23'
90
8
Мата
Хуан Мата
90
10
Руни
Уэйн Руни
70
16
Кэррик
Майкл Кэррик
70
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
17
Блинд
Дейли Блинд
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
27
Феллайни
Маруан Феллайни
21
Эррера
Андер Эррера
14
Лингард
Джесси Лингард
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Борнмут
мин
8
Артер
Гарри Артер
90
1
Боруц
Артур Боруц
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
26
Мингс
Тайрон Мингс
78
7
Пью
Марк Пью
45
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
40'
40'
88
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
9
Афобе
Беник Афобе
90
Запасные
21
Оллсоп
Райн Оллсоп
14
Смит
Брэд Смит
38
Кэргилл
Бэйли Кэргилл
32
Уилшир
Джек Уилшир
4
Гослинг
Дэн Гослинг
10
Градель
Макс Градель
33
Айб
Джордон Айб