Матч завершен
Майнц
Майнц
Матета 82
1:2
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Чан Хун 28
Петерсен 41
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
18 янв. 2020, 17:30 МСК
18.01.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
42
Хак
Александер Хак
90
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
34
Баку
Боте Баку
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
9
Матета
Жан-Филипп Матета
82'
82'
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
18
Бросински
Даниель Бросински
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
23
Мвене
Филипп Мвене
10
Максим
Александру Максим
35
Баррейро
Леандро Баррейро
28
Салаи
Адам Салаи
11
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
21
Онисиво
Карим Онисиво
Фрайбург
мин
1
Шволов
Александер Шволов
90
5
Гульде
Мануэль Гульде
90
23
Хайнц
Доминик Хайнц
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
25
Кох
Робин Кох
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
90
6
Абраши
Амир Абраши
90
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
28'
28'
90
18
Петерсен
Нильс Петерсен
41'
41'
90
19
Хаберер
Яник Хаберер
90
9
Хелер
Лукас Хелер
90
Запасные
26
Флеккен
Марк Флеккен
3
Линхарт
Филипп Линхарт
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
8
Франтц
Майк Франтц
32
Грифо
Винченцо Грифо
22
Салаи
Роланд Салаи
34
Темпельман
Лино Темпельман
21
Боррелло
Брендон Боррелло