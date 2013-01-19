Матч завершен
Майнц
Майнц
0:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
19 янв. 2013, 17:30 МСК
19.01.2013, 17:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
0
Полански
Юджен Полански
68
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
68
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Белл
Штефан Белл
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Эде
Чинеду Эде
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Класнич
Иван Класнич
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Крмас
Павел Крмас
90
0
Хеденстад
Вегар Хеденстад
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
68
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
79
0
Крузе
Макс Крузе
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Муйджа
Менсур Муйджа
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Лаис
Марк Лаис
0
Йендришек
Эрик Йендришек
0
Сантини
Иван Сантини