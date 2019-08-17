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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Хелер 81
Шмид 83
Вальдшмидт 87
3:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
17 авг. 2019, 16:30 МСК
17.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
18
Петерсен
Нильс Петерсен
90
27
Хефлер
Николас Хефлер
90
7
Шмид
Джонатан Шмид
83'
83'
90
1
Шволов
Александер Шволов
90
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
90
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
87'
87'
89
20
Гондорф
Жером Гондорф
60
3
Линхарт
Филипп Линхарт
90
25
Кох
Робин Кох
90
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
90
21
Боррелло
Брендон Боррелло
65
Запасные
40
Тиде
Никлас Тиде
23
Хайнц
Доминик Хайнц
8
Франтц
Майк Франтц
6
Абраши
Амир Абраши
22
Салаи
Роланд Салаи
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
32
Темпельман
Лино Темпельман
9
Хелер
Лукас Хелер
81'
Майнц
мин
18
Бросински
Даниель Бросински
90
6
Латца
Данни Латца
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
85
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
80
21
Онисиво
Карим Онисиво
90
1
Мюллер
Флориан Мюллер
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
34
Баку
Боте Баку
71
Запасные
27
Центнер
Робин Центнер
42
Хак
Александер Хак
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
10
Максим
Александру Максим
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
14
Кунде
Пьер Кунде
35
Баррейро
Леандро Баррейро
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
22
Авонийи
Тайво Авонийи