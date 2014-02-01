Матч завершен
Майнц
Майнц
Пак Чжу-Ху 24
Ку Чжа-Чеол 86
2:0
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
1 февр. 2014, 17:30 МСК
1.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
24'
24'
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
75
0
Малли
Юнус Малли
58
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Кох
Юлиан Кох
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Сото
Элкин Сото
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
86'
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Саллер
Бенедикт Саллер
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Хен
Иммануэль Хен
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
90
0
Пиларж
Вацлав Пиларж
46
0
Фернандес
Желсон Фернандес
71
0
Шустер
Юлиан Шустер
46
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Дарида
Владимир Дарида
90
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Крмас
Павел Крмас
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Клаус
Феликс Клаус
0
Ханке
Майк Ханке
0
Цулехнер
Филипп Цулехнер