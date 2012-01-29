Матч завершен
Майнц
Майнц
Чупо-Мотинг 3
Полански 6
Чупо-Мотинг 17
3:1
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Крмас 68
Бундеслига, 19 тур

Бундеслига,

19 тур

Германия
29 янв. 2012, 17:30 МСК
29.01.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Полански
Юджен Полански
6'
6'
78
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
3'
17'
3', 17'
90
0
Салаи
Адам Салаи
65
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
0
Малли
Юнус Малли
0
Йилмаз
Дениз Йилмаз
0
Уджа
Энтони Уджа
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Лумб
Микаэл Лумб
90
0
Крмас
Павел Крмас
68'
68'
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Йендришек
Эрик Йендришек
7
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
81
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Розенталь
Ян Розенталь
76
Запасные
0
Бац
Даниэль Бац
0
Хинкель
Андреас Хинкель
0
Ферати
Бег Ферати
0
Путило
Антон Путило
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
0
Райзингер
Штефан Райзингер