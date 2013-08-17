Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Фрайс 71
1:2
Матч завершен
Майнц
Майнц
Зимлинг 65
Мюллер 69
Бундеслига, 2 тур

Бундеслига,

2 тур

Германия
17 авг. 2013, 16:30 МСК
17.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Фрайбург
мин
0
Бауманн
Оливер Бауманн
90
0
Дианье
Фаллу Дианье
90
0
Сорг
Оливер Сорг
90
0
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
0
Муйджа
Менсур Муйджа
72
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Шустер
Юлиан Шустер
90
0
Шмид
Джонатан Шмид
90
0
Геде
Карим Геде
71
0
Фрайс
Себастьян Фрайс
71'
71'
90
0
Ханке
Майк Ханке
86
Запасные
0
Шволов
Александер Шволов
0
Хен
Иммануэль Хен
0
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
0
Коклен
Франсис Коклен
0
Хефлер
Николас Хефлер
0
Керк
Себастьян Керк
0
Мехмеди
Адмир Мехмеди
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
50
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
65'
65'
69
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
62
0
Мюллер
Николай Мюллер
69'
69'
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Малли
Юнус Малли
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
0
Полтер
Себастьян Полтер
0
Шахин
Дани Шахин