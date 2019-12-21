Матч завершен
Майнц
Майнц
0:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Аларио 90
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
21 дек. 2019, 17:30 МСК
21.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Майнц
мин
28
Салаи
Адам Салаи
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
27
Центнер
Робин Центнер
90
3
Кариколь
Аарон Кариколь
90
42
Хак
Александер Хак
90
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
34
Баку
Боте Баку
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
18
Бросински
Даниель Бросински
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
31
Гюрлеен
Ахмет Гюрлеен
10
Максим
Александру Максим
35
Баррейро
Леандро Баррейро
21
Онисиво
Карим Онисиво
9
Матета
Жан-Филипп Матета
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
Байер
мин
5
Бендер
Свен Бендер
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
4
Та
Джонатан Та
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
18
Венделл
Венделл
90
11
Амири
Надим Амири
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
3
Рецос
Панайотис Рецос
90
19
Диаби
Мусса Диаби
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
38
Беллараби
Карим Беллараби
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
13
Аларио
Лукас Аларио
90'
7
Паулиньо
Паулиньо