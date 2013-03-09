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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Майнц
Майнц
Иваншиц 61
1:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
9 марта 2013, 17:30 МСК
9.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
61'
61'
69
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Салаи
Адам Салаи
89
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Эде
Чинеду Эде
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Класнич
Иван Класнич
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
79
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
78
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
65
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Кор
Доминик Кор
0
Милик
Аркадиуш Милик