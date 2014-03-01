Матч завершен
Байер
Леверкузен
0:1
Матч завершен
Майнц
Майнц
Чупо-Мотинг 37
Бундеслига, 23 тур

Бундеслига,

23 тур

Германия
1 марта 2014, 17:30 МСК
1.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
60
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Джан
Эмре Джан
90
0
Хильберт
Роберто Хильберт
76
0
Сэм
Сидней Сэм
46
0
Дердийок
Эрен Дердийок
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
Запасные
0
Ломб
Никлас Ломб
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
0
Брандт
Юлиан Брандт
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
71
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
37'
37'
65
0
Оказаки
Синджи Оказаки
90
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Сото
Элкин Сото
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Саллер
Бенедикт Саллер
0
Полтер
Себастьян Полтер