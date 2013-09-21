Матч завершен
Майнц
Майнц
Малли 82
1:4
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Крузе 19
Бендер 39
Крузе 45
Кисслинг 59
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
21 сент. 2013, 16:30 МСК
21.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
0
Шахин
Дани Шахин
71
0
Пак Чжу-Ху
Пак Чжу-Ху
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Сото
Элкин Сото
46
0
Мориц
Кристоф Мориц
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
90
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
64
Запасные
0
Веткло
Кристиан Веткло
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Диас
Жуниор Диас
0
Белл
Штефан Белл
0
Малли
Юнус Малли
82'
0
Оказаки
Синджи Оказаки
0
Полтер
Себастьян Полтер
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Бендер
Ларс Бендер
39'
39'
63
0
Хильберт
Роберто Хильберт
90
0
Сэм
Сидней Сэм
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
59'
59'
69
0
Крузе
Робби Крузе
19'
45'
19', 45'
75
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Спахич
Эмир Спахич
0
Донати
Джулио Донати
0
Джан
Эмре Джан
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Сон
Хын-Мин Сон