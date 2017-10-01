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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Фернандеш 24
Эдер 33
Миранчук 58
3:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 12 тур
РПЛ,
12 тур
Россия
1 окт. 2017, 16:30 МСК
1.10.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
84
Лысов
Михаил Лысов
46
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
82
60
Миранчук
Антон Миранчук
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
84
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
24'
24'
90
60
Миранчук
Алексей Миранчук
58'
58'
90
24
Эдер
Эдер
33'
33'
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Михалик
Тарас Михалик
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
11
Касаев
Алан Касаев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
98
Галанин
Иван Галанин
13
Корян
Аршак Корян
57
Галаджан
Артем Галаджан
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
11
Темников
Иван Темников
65
13
Терехов
Сергей Терехов
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
23
Соснин
Антон Соснин
90
27
Соу
Самба Соу
15
6
Тиам
Хали Тиам
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
21
Бечирай
Фатош Бечирай
74
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
2
Морозов
Григорий Морозов
26
Калугин
Никита Калугин
41
Сапета
Александр Сапета
10
Зотов
Александр Зотов
77
Катрич
Анатолий Катрич
88
Ташаев
Александр Ташаев
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
14
Вандерсон
Вандерсон
90
Обольский
Николай Обольский