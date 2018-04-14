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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Динамо
Москва
0:4
Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 3
Фарфан 42
Тарасов 58
Миранчук 72
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
14 апр. 2018, 14:00 МСК
14.04.2018, 14:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
54
Козлов
Алексей Козлов
61
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
27
Соу
Самба Соу
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
46
13
Черных
Федор Черных
77
48
Луценко
Евгений Луценко
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
11
Темников
Иван Темников
2
Морозов
Григорий Морозов
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
26
Калугин
Никита Калугин
23
Соснин
Антон Соснин
5
Теттех
Абдул Теттех
86
Грулев
Вячеслав Грулев
65
Москвичев
Владимир Москвичев
7
Марков
Евгений Марков
90
Обольский
Николай Обольский
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
80
60
Миранчук
Антон Миранчук
3'
72'
3', 72'
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
58'
58'
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
42'
42'
73
24
Эдер
Эдер
55
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Михалик
Тарас Михалик
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
84
Лысов
Михаил Лысов
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
90
Ари
Ари
13
Корян
Аршак Корян