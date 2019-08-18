Матч завершен
Динамо
Москва
Филипп 3
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 27
Миранчук 82
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
18 авг. 2019, 19:00 МСК
18.08.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
44
Шунич
Тони Шунич
64
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
5
Филипп
Максимилиан Филипп
3'
3'
83
77
Каборе
Шарль Каборе
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
59
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
90
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
90
Запасные
34
Рауш
Константин Рауш
18
Ордец
Иван Ордец
20
Морозов
Григорий Морозов
31
Евгеньев
Роман Евгеньев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
19
Калинин
Игорь Калинин
7
Кардозу
Мигел Кардозу
20
Грулев
Вячеслав Грулев
65
Москвичев
Владимир Москвичев
8
Панченко
Кирилл Панченко
10
Черных
Федор Черных
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
3
Идову
Брайан Идову
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
17
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
27'
27'
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
82'
82'
90
9
Смолов
Федор Смолов
78
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
84
Лысов
Михаил Лысов
34
Магкеев
Станислав Магкеев
4
Серкейра
Мурило Серкейра
94
Коломейцев
Александр Коломейцев
69
Куликов
Даниил Куликов
22
Джорджевич
Лука Джорджевич
67
Тугарев
Роман Тугарев
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов