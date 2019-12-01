Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 38
1:2
Матч завершен
Динамо
Москва
Филипп 23
Филипп 49
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
1 дек. 2019, 16:30 МСК
1.12.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
69
Куликов
Даниил Куликов
57
31
Серкейра
Мурило Серкейра
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
65
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
38'
38'
90
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
84
Лысов
Михаил Лысов
34
Магкеев
Станислав Магкеев
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
24
Эдер
Эдер
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
67
Тугарев
Роман Тугарев
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
14
Юсупов
Артур Юсупов
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
20
Филипп
Максимилиан Филипп
23'
49'
23'
49'
89
9
Кардозу
Мигел Кардозу
62
10
Игбун
Сильвестр Игбун
73
Запасные
44
Шунич
Тони Шунич
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
77
Каборе
Шарль Каборе
23
Соснин
Антон Соснин
19
Калинин
Игорь Калинин
35
Грулев
Вячеслав Грулев
8
Панченко
Кирилл Панченко
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
90
Обольский
Николай Обольский