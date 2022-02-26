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Лидс VS Тоттенхэм
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Лидс - Тоттенхэм: 26 февраля 2022 смотреть онлайн
Лидс
Лидс
-:-
Лидс - Тоттенхэм: 26 февраля 2022 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
26 февр. 2022, 18:00 МСК
26.02.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Лидс
мин
13
Касилья
Кико Касилья
10
Алиоски
Эзган Алиоски
15
Даллас
Стюарт Даллас
6
Купер
Лиам Купер
2
Эйлинг
Люк Эйлинг
28
Берарди
Гаэтано Берарди
22
Харрисон
Джек Харрисон
23
Филлипс
Калвин Филлипс
19
Эрнандес
Пабло Эрнандес
18
Рафинья
Рафинья
20
Родриго
Родриго
Запасные
1
Мелье
Илан Мелье
-
21
Стрейк
Паскаль Стрейк
-
49
Кейси
Оливер Кейси
-
24
Дэвис
Лейф Дэвис
-
46
Шеклтон
Джейми Шеклтон
-
47
Дженкинс
Джек Дженкинс
-
9
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
-
11
Робертс
Тайлер Робертс
-
7
Поведа
Иан Поведа
-
Главный тренер
Марсело Бьелса
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Прошлые матчи
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:30
Лидс
3 : 1
Тоттенхэм
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:30
Лидс
3
Тоттенхэм
1
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
15:30
Тоттенхэм
3 : 0
Лидс
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
15:30
Тоттенхэм
3
Лидс
0
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Лидс
2 : 1
Тоттенхэм
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Лидс
2
Тоттенхэм
1
03.02.2010
03 февр. 2010
ср
22:45
Лидс
1 : 3
Тоттенхэм
03.02.2010
03 февр. 2010
ср
22:45
Лидс
1
Тоттенхэм
3
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
20:15
Тоттенхэм
2 : 2
Лидс
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
20:15
Тоттенхэм
2
Лидс
2
Новости
Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
#Кристиан Эриксен
21 июня, 09:35
Бэйл верит в инопланетян. Он посмотрел кучу документалок и сказал, что сам видел НЛО
#Гарет Бэйл
20 июня, 18:18
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Футболка «Лидса» с лозунгами против Суперлиги попадет в национальный музей. Теперь она часть мировой истории
#Суперлига
27 апреля, 15:32
Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
#Райан Мэйсон
20 апреля, 16:37
Первый матч АПЛ после объявления о Суперлиге. Фанаты «Ливерпуля» пели о деньгах и жгли клубные футболки, а над полем летал баннер
#Суперлига
19 апреля, 23:10
В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
#Суперлига
19 апреля, 18:50
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
Полиция арестовала восемь человек из-за расистских оскорблений игрока «Тоттенхэма» в сети
21 мая, 17:32
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Лапорт забил единственный гол в финале
25 апреля, 20:19
«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Райана Мэйсона главным тренером до конца сезона. Он заменит уволенного Моуринью
20 апреля, 12:46
Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
19 апреля, 13:54
«Тоттенхэм» объявил об увольнении Моуринью
19 апреля, 13:25