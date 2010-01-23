Тоттенхэм - Лидс: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
2:2
Первый матч 3:1

Тоттенхэм - Лидс: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Лидс
Лидс
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
23 янв. 2010, 20:15 МСК
23.01.2010, 20:15 МСК
суббота
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Предварительный состав

Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
24
Орье
Серж Орье
33
Дэвис
Бен Дэвис
15
Дайер
Эрик Дайер
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
7
Сон
Хын-Мин Сон
11
Ламела
Эрик Ламела
8
Уинкс
Гарри Уинкс
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
-
5
Вертонген
Ян Вертонген
-
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
-
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
-
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
-
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
-
30
Фернандеш
Жедсон Фернандеш
-
29
Скипп
Оливер Скипп
-
53
Уайт
Харви Уайт
-
Лидс
мин
2
Эйлинг
Люк Эйлинг
28
Берарди
Гаэтано Берарди
3
Дуглас
Барри Дуглас
10
Алиоски
Эзган Алиоски
43
Клих
Матеуш Клих
23
Филлипс
Калвин Филлипс
22
Харрисон
Джек Харрисон
9
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
-
6
Купер
Лиам Купер
-
15
Даллас
Стюарт Даллас
-
48
Стивенс
Джордан Стивенс
-
17
Кошта
Элдер Кошта
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

02.01.2021 02 янв. 2021 сб 15:30
Тоттенхэм
3 : 0
Лидс
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 15:30
Тоттенхэм
3
Лидс
0
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Лидс
2 : 1
Тоттенхэм
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Лидс
2
Тоттенхэм
1
03.02.2010 03 февр. 2010 ср 22:45
Лидс
1 : 3
Тоттенхэм
03.02.2010 03 февр. 2010 ср 22:45
Лидс
1
Тоттенхэм
3
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 20:15
Тоттенхэм
2 : 2
Лидс
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 20:15
Тоттенхэм
2
Лидс
2

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