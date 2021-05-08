Лидс - Тоттенхэм: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Лидс
Лидс
-:-

Лидс - Тоттенхэм: 08 мая 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
8 мая 2021, 17:00 МСК
8.05.2021, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Лидс
мин
-
Эйлинг
Люк Эйлинг
-
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
-
Робертс
Тайлер Робертс
-
Филлипс
Калвин Филлипс
-
Харрисон
Джек Харрисон
-
Рафинья
Рафинья
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
14
Родон
Джо Родон
25
Танганга
Джафет Танганга
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
27
Моура
Лукас Моура
10
Кейн
Гарри Кейн
45
Винисиус
Карлос Винисиус
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
33
Дэвис
Бен Дэвис
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
20
Алли
Деле Алли
-
54
Девайн
Элфи Девайн
-
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-

Прошлые матчи

02.01.2021 02 янв. 2021 сб 15:30
Тоттенхэм
3 : 0
Лидс
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 15:30
Тоттенхэм
3
Лидс
0
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Лидс
2 : 1
Тоттенхэм
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Лидс
2
Тоттенхэм
1
03.02.2010 03 февр. 2010 ср 22:45
Лидс
1 : 3
Тоттенхэм
03.02.2010 03 февр. 2010 ср 22:45
Лидс
1
Тоттенхэм
3
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 20:15
Тоттенхэм
2 : 2
Лидс
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 20:15
Тоттенхэм
2
Лидс
2

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13 февраля, 22:21