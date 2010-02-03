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Кубок Англии
Лидс VS Тоттенхэм
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Лидс - Тоттенхэм: 03 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Лидс
Лидс
1:3
Первый матч 2:2
Лидс - Тоттенхэм: 03 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кубок Англии, 1/16 финала
Кубок Англии,
1/16 финала
Англия
3 февр. 2010, 22:45 МСК
3.02.2010, 22:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Лидс
мин
2
Эйлинг
Люк Эйлинг
28
Берарди
Гаэтано Берарди
3
Дуглас
Барри Дуглас
10
Алиоски
Эзган Алиоски
43
Клих
Матеуш Клих
23
Филлипс
Калвин Филлипс
22
Харрисон
Джек Харрисон
9
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
Запасные
13
Касилья
Кико Касилья
-
6
Купер
Лиам Купер
-
15
Даллас
Стюарт Даллас
-
48
Стивенс
Джордан Стивенс
-
17
Кошта
Элдер Кошта
-
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
24
Орье
Серж Орье
33
Дэвис
Бен Дэвис
15
Дайер
Эрик Дайер
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
7
Сон
Хын-Мин Сон
11
Ламела
Эрик Ламела
8
Уинкс
Гарри Уинкс
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
-
5
Вертонген
Ян Вертонген
-
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
-
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
-
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
-
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
-
30
Фернандеш
Жедсон Фернандеш
-
29
Скипп
Оливер Скипп
-
53
Уайт
Харви Уайт
-
События
Матч окончен 1:3
Прошлые матчи
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
15:30
Тоттенхэм
3 : 0
Лидс
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
15:30
Тоттенхэм
3
Лидс
0
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Лидс
2 : 1
Тоттенхэм
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
17:00
Лидс
2
Тоттенхэм
1
03.02.2010
03 февр. 2010
ср
22:45
Лидс
1 : 3
Тоттенхэм
03.02.2010
03 февр. 2010
ср
22:45
Лидс
1
Тоттенхэм
3
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
20:15
Тоттенхэм
2 : 2
Лидс
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
20:15
Тоттенхэм
2
Лидс
2
Новости
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆
#Мислав Оршич
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Ламела закинул изящную рабону «Арсеналу». Это третий такой его гол в карьере
1
#Эрик Ламела
14 марта, 21:27
1
Мужчины в костюмах проникли на стадион «Фулхэма» и закрепили под тумбой для ТВ телефон. Возможно, чтобы подслушать Рио Фердинанда
#АПЛ
09 марта, 18:31
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
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Новости матча
«Динамо» Загреб выбил «Тоттенхэм» из Лиги Европы благодаря хет-трику Оршича
18 марта, 23:24
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Арсенал» и «Тоттенхэм» обыграли своих соперников в два мяча в Лиге Европы
12 марта, 00:51
Девушка бросила Деле Алли, потому что он слишком часто играет в Fortnite
06 марта, 15:17
УЕФА поменял хозяина в первом матче «Тоттенхэма» и «Динамо» Загреб в Лиги Европы. Пара начнет игрой в Лондоне
01 марта, 19:49
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
«Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» впервые с апреля 2019 года
13 февраля, 22:26
«Тоттенхэм» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. Отставание от «Ман Сити» – 17 очков
13 февраля, 22:21