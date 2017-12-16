Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
0:3
Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Бентеке 19
Заха 40
Сако 90
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
16 дек. 2017, 15:30 МСК
16.12.2017, 15:30 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
21
Иборра
Висенте Иборра
90
7
Грей
Демарай Грей
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
28
Фукс
Кристиан Фукс
16
Драгович
Александар Драгович
10
Кинг
Энди Кинг
20
Оказаки
Синджи Оказаки
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Кристал Пэлас
мин
1
Сперони
Хулиан Сперони
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
34
Келли
Мартин Келли
90
6
Данн
Скотт Данн
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
19'
19'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
40'
40'
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
23
Суаре
Папе Суаре
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
26
Сако
Бакари Сако
90'
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
44
Ридевальд
Хайро Ридевальд