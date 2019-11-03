Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:2
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Сеюнджу 57
Варди 88
АПЛ, 11 тур

АПЛ,

11 тур

Англия
3 нояб. 2019, 17:00 МСК
3.11.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Кристал Пэлас
мин
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
31
Гуаита
Висенте Гуаита
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
90
9
Айю
Жордан Айю
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
11
Заха
Вилфрид Заха
90
Запасные
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
34
Келли
Мартин Келли
6
Данн
Скотт Данн
22
МакКарти
Джеймс МакКарти
7
Майер
Макс Майер
23
Камараса
Виктор Камараса
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
9
Варди
Джейми Варди
88'
88'
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
17
Перес
Айосе Перес
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
57'
57'
90
15
Барнс
Харви Барнс
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
26
Прат
Деннис Прат
7
Грей
Демарай Грей
2
Джастин
Джеймс Джастин
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо