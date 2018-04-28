Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Заха 17
МакАртур 38
Лофтус-Чик 81
ван Анхолт 84
Бентеке 90
5:0
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
28 апр. 2018, 17:00 МСК
28.04.2018, 17:00 МСК
суббота
Составы
Кристал Пэлас
мин
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
5
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
84'
84'
90
7
Кабай
Йоан Кабай
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
38'
38'
90
4
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
8
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
81'
81'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
17'
17'
90
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
34
Келли
Мартин Келли
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
14
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
15
Шлупп
Джеффри Шлупп
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
90'
9
Сорлот
Александр Сорлот
Лестер Сити
мин
12
Хамер
Бен Хамер
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
7
Грей
Демарай Грей
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
38
Чодури
Хамза Чодури
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
90
Запасные
17
Якупович
Элдин Якупович
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
28
Фукс
Кристиан Фукс
16
Драгович
Александар Драгович
14
Силва
Адриен Силва
33
Диабате
Фуссейни Диабате