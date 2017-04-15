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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
Кабай 54
Бентеке 70
2:2
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Хут 6
Варди 52
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
15 апр. 2017, 17:00 МСК
15.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Кристал Пэлас
мин
7
Кабай
Йоан Кабай
54'
54'
90
13
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
90
12
Сахо
Мамаду Сахо
90
34
Келли
Мартин Келли
90
2
Уорд
Джоэл Уорд
90
10
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
28
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
31
Шлупп
Джеффри Шлупп
69
17
Бентеке
Кристиан Бентеке
70'
70'
90
11
Заха
Вилфрид Заха
84
Запасные
1
Сперони
Хулиан Сперони
3
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
27
Делэйни
Дэмьен Делэйни
4
Фламини
Матье Фламини
26
Сако
Бакари Сако
18
МакАртур
Джеймс МакАртур
9
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
76
6
Хут
Роберт Хут
6'
6'
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
10
Кинг
Энди Кинг
64
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
26
Марез
Рияд Марез
75
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
90
9
Варди
Джейми Варди
52'
52'
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
3
Чилвел
Бен Чилвел
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
20
Оказаки
Синджи Оказаки
7
Муса
Ахмед Муса