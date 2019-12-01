Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 68
Ихеначо 90
2:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Ришарлисон 23
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
1 дек. 2019, 19:30 МСК
1.12.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
9
Варди
Джейми Варди
68'
68'
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
17
Перес
Айосе Перес
62
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
15
Барнс
Харви Барнс
82
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
26
Прат
Деннис Прат
20
Чодури
Хамза Чодури
2
Джастин
Джеймс Джастин
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
90'
Эвертон
мин
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
17
Ивоби
Алекс Ивоби
78
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
78
26
Дэвис
Том Дэвис
90
13
Мина
Йерри Мина
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
23'
23'
90
Запасные
49
Лоссль
Йонас Лоссль
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
20
Бернард
Бернард
14
Тосун
Дженк Тосун
27
Кен
Мойзе Кен