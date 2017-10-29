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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 18
Грей 29
2:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
29 окт. 2017, 19:00 МСК
29.10.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
21
Иборра
Висенте Иборра
90
7
Грей
Демарай Грей
29'
29'
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
9
Варди
Джейми Варди
18'
18'
90
26
Марез
Рияд Марез
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
16
Драгович
Александар Драгович
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
10
Кинг
Энди Кинг
20
Оказаки
Синджи Оказаки
19
Слимани
Ислам Слимани
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
43
Кенни
Джонджо Кенни
90
12
Леннон
Аарон Леннон
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
19
Ниасс
Умар Ниасс
31
Лукман
Адемола Лукман