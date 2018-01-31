Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Уолкотт 25
Уолкотт 39
2:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 71
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
31 янв. 2018, 22:45 МСК
31.01.2018, 22:45 МСК
среда
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
4
Кин
Майкл Кин
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
25'
39'
25', 39'
90
10
Руни
Уэйн Руни
90
19
Ниасс
Умар Ниасс
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
43
Кенни
Джонджо Кенни
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
7
Боласи
Янник Боласи
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
14
Тосун
Дженк Тосун
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
16
Драгович
Александар Драгович
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
90
18
Амарти
Даниэль Амарти
90
7
Грей
Демарай Грей
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
90
9
Варди
Джейми Варди
71'
71'
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
28
Фукс
Кристиан Фукс
14
Силва
Адриен Силва
21
Иборра
Висенте Иборра
33
Диабате
Фуссейни Диабате
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо