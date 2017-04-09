Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Дэвис 1
Лукаку 23
Ягиелка 41
Лукаку 57
4:2
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Слимани 4
Олбрайтон 10
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
9 апр. 2017, 18:00 МСК
9.04.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Эвертон
мин
1
Жоэль
Жоэль
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
41'
41'
90
38
Пеннингтон
Мэттью Пеннингтон
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
26
Дэвис
Том Дэвис
1'
1'
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
73
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
11
Миральяс
Кевин Миральяс
90
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
23'
57'
23', 57'
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
46
Уилльямс
Эшли Уилльямс
43
Кенни
Джонджо Кенни
18
Бэрри
Гарет Бэрри
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
19
Валенсия
Эннер Валенсия
31
Лукман
Адемола Лукман
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
90
6
Хут
Роберт Хут
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
22
Грей
Демарай Грей
61
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
10
Кинг
Энди Кинг
90
13
Амарти
Даниэль Амарти
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
10'
10'
78
19
Слимани
Ислам Слимани
4'
4'
90
9
Варди
Джейми Варди
61
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
27
Василевски
Марцин Василевски
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
14
Капустка
Бартош Капустка
23
Ульоа
Леонардо Ульоа
7
Муса
Ахмед Муса
26
Марез
Рияд Марез