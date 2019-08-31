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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 12
Тилеманс 41
Варди 73
3:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 15
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
31 авг. 2019, 17:00 МСК
31.08.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
41'
41'
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
15
Барнс
Харви Барнс
90
9
Варди
Джейми Варди
12'
73'
12', 73'
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
28
Фукс
Кристиан Фукс
26
Прат
Деннис Прат
7
Грей
Демарай Грей
20
Чодури
Хамза Чодури
2
Джастин
Джеймс Джастин
17
Перес
Айосе Перес
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
33
Мепхам
Крис Мепхам
90
22
Уилсон
Харри Уилсон
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
15'
15'
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
21
Рико
Диего Рико
25
Симпсон
Джек Симпсон
6
Сурман
Эндрю Сурман
17
Стейси
Джек Стейси
10
Айб
Джордон Айб
9
Соланке
Доминик Соланке