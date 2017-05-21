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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 51
1:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Станислас 1
АПЛ, 38 тур
АПЛ,
38 тур
Англия
21 мая 2017, 17:00 МСК
21.05.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
29
Беналуан
Йоан Беналуан
59
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
73
10
Кинг
Энди Кинг
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
26
Марез
Рияд Марез
90
19
Слимани
Ислам Слимани
90
9
Варди
Джейми Варди
51'
51'
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
27
Василевски
Марцин Василевски
13
Амарти
Даниэль Амарти
14
Капустка
Бартош Капустка
22
Грей
Демарай Грей
20
Оказаки
Синджи Оказаки
7
Муса
Ахмед Муса
Борнмут
мин
21
Оллсоп
Райн Оллсоп
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
7
Пью
Марк Пью
63
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
1'
1'
90
31
Муссе
Ли Муссе
62
Запасные
14
Смит
Брэд Смит
38
Кэргилл
Бэйли Кэргилл
9
Афобе
Беник Афобе
33
Айб
Джордон Айб