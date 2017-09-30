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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
0:0
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
30 сент. 2017, 17:00 МСК
30.09.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
7
Пью
Марк Пью
90
16
Кук
Льюис Кук
90
18
Дефо
Джермейн Дефо
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
3
Кук
Стив Кук
4
Гослинг
Дэн Гослинг
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
9
Афобе
Беник Афобе
33
Айб
Джордон Айб
31
Муссе
Ли Муссе
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
2
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
10
Кинг
Энди Кинг
90
7
Грей
Демарай Грей
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
20
Оказаки
Синджи Оказаки
90
9
Варди
Джейми Варди
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
3
Чилвел
Бен Чилвел
21
Иборра
Висенте Иборра
18
Амарти
Даниэль Амарти
19
Слимани
Ислам Слимани
26
Марез
Рияд Марез
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо