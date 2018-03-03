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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Марез 90
1:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кинг 35
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
3 марта 2018, 18:00 МСК
3.03.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
5
Морган
Уэс Морган
90
15
Магуайр
Гарри Магуайр
90
14
Силва
Адриен Силва
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
90
22
Джеймс
Мэттью Джеймс
90
18
Амарти
Даниэль Амарти
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
9
Варди
Джейми Варди
90
26
Марез
Рияд Марез
90'
90'
90
Запасные
12
Хамер
Бен Хамер
16
Драгович
Александар Драгович
3
Чилвел
Бен Чилвел
21
Иборра
Висенте Иборра
7
Грей
Демарай Грей
33
Диабате
Фуссейни Диабате
8
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
16
Кук
Льюис Кук
90
17
Кинг
Джошуа Кинг
35'
35'
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
6
Сурман
Эндрю Сурман
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
18
Дефо
Джермейн Дефо
31
Муссе
Ли Муссе