Лестер Сити - Астон Вилла: 23 апреля 2022 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
-:-

Лестер Сити - Астон Вилла: 23 апреля 2022 смотреть онлайн

Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
23 апр. 2022, 17:00 МСК
23.04.2022, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Предварительный состав

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Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
4
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
19
Накамба
Марвелус Накамба
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
6
Луис
Дуглас Луис
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
60
Чуквуемека
Кэрни Чуквуемека
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
9
Уэсли
Уэсли
-
52
Филоген-Бидас
Джейден Филоген-Бидас
-
Главный тренер
Дин Смит

Прошлые матчи

21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:05
Астон Вилла
1 : 2
Лестер Сити
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:05
Астон Вилла
1
Лестер Сити
2
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 21:15
Лестер Сити
0 : 1
Астон Вилла
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 21:15
Лестер Сити
0
Астон Вилла
1
09.03.2020 09 марта 2020 пн 23:00
Лестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
09.03.2020 09 марта 2020 пн 23:00
Лестер Сити
4
Астон Вилла
0
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
Астон Вилла
1 : 4
Лестер Сити
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
Астон Вилла
1
Лестер Сити
4
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 20:30
Астон Вилла
1 : 1
Лестер Сити
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 20:30
Астон Вилла
1
Лестер Сити
1
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 18:00
Лестер Сити
3 : 2
Астон Вилла
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 18:00
Лестер Сити
3
Астон Вилла
2
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 15:30
Астон Вилла
2 : 1
Лестер Сити
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 15:30
Астон Вилла
2
Лестер Сити
1
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
Лестер Сити
1 : 0
Астон Вилла
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
Лестер Сити
1
Астон Вилла
0
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 19:00
Астон Вилла
2 : 1
Лестер Сити
07.12.2014 07 дек. 2014 вс 19:00
Астон Вилла
2
Лестер Сити
1

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