Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Грилиш 45
1:4
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 20
Ихеначо 41
Эванс 49
Варди 75
АПЛ, 16 тур

АПЛ,

16 тур

Англия
8 дек. 2019, 17:00 МСК
8.12.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Астон Вилла
мин
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
1
Хитон
Том Хитон
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
45'
45'
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
9
Уэсли
Уэсли
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
15
Конса
Эзри Конса
90
Запасные
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
17
Трезеге
Трезеге
26
Коджиа
Джонатан Коджиа
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
6
Эванс
Джонни Эванс
49'
49'
90
26
Прат
Деннис Прат
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
9
Варди
Джейми Варди
20'
75'
20', 75'
90
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
90
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
41'
41'
90
3
Чилвел
Бен Чилвел
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
90
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
5
Морган
Уэс Морган
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
7
Грей
Демарай Грей
15
Барнс
Харви Барнс
2
Джастин
Джеймс Джастин
17
Перес
Айосе Перес